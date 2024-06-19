ВС РФ готовят ударную группировку для наступления на Боровую: в ОВА рассказали детали (видео)

Для российских военных Боровское направление перспективное. Оккупанты усиливают атаки, уничтожают гражданскую инфраструктуру, пытаются найти слабые места в обороне ВСУ, рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Боровское направление на Харьковщине сейчас рассматривается как потенциально опасное. Вооруженные силы Российской Федерации формируют ударную группировку для наступления. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в своем Telegram.

"У нас есть информация от наших военных по формированию определенной ударной группировки, это не первый раз", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что это происходит в течение последнего года. Оккупанты всеми своими действиями демонстрируют, что Боровское направление для них является перспективным. Они усиливают атаки и обстрелы населенных пунктов. В частности, россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру, наносят удары по логистическим объектам, пытаются найти слабые места в украинской обороне.

Синегубов отметил, что на территории Боровской громады проживает 580 детей, сейчас рассматривается возможность принудительной эвакуации 33 детей из пяти населенных пунктов "оранжевой зоны" — Загрызово, Богуславка, Шийковка, Малиевка, Новая Кругляковка. Уже из громады были эвакуированы десять детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Председатель Харьковской ОГА добавил, что россияне несут потери в личном составе, однако еженедельно прибывают свежемобилизованные. Попытки противника не имеют результата, поскольку украинские военные держат позиции.

"Ситуация на Харьковщине остается напряженной, однако украинские защитники продолжают мероприятия по усилению обороны", — добавил он.

Напомним, 18 июня в 3-й ОШБр сообщили, что ВС РФ усиливают атаки на Харьковщине, враг хочет выйти на границы Луганской области. Оккупанты пытаются выйти к населенному пункту Чернещина — Первомайское для дальнейшего наступления на Боровую.

19 июня спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что украинским военным "о враге все известно" на Харьковщине. По его словам, бойцы дадут адекватный отпор россиянам и в районе Боровой.