"Силы обороны готовы": в ВСУ прокомментировали данные о подготовке РФ наступления на Боровую

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин призвал украинцев не паниковать из-за вероятного наступления врага в Харьковской области. Он убежден, что оккупантам смогут дать "адекватный отпор".

Related video

Военные и аналитики предупредили, что ВС РФ подготовили ударный кулак для наступления на поселок Боровая в Харьковской области. Эту информацию в эфире телемарафона 18 июня прокомментировал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Сейчас не нужно паниковать и поднимать в обществе на-гора такую информацию, что враг уже наступает. Руководству и Вооруженных сил, и высшему военному руководству, и государству известна эта информация. Принимаются соответствующие меры", — подчеркнул он.

Военный заверил, что украинским силам "о враге все известно". Он предположил, что в Главном управлении разведки еще обнародуют данные о подразделениях, которые стоят в районе Боровой.

"Силы обороны и ВСУ готовы к любому развитию событий. Наши защитники дадут адекватный отпор и на том направлении", — добавил Волошин.

Комментарий Назара Волошина (о ситуации в районе Боровой — с 2:01)

Напомним, в DeepState 18 июня сообщили, что ВС РФ сформировали ударный кулак из до 10 тысяч бойцов и планируют попытку повторить наступление на Боровую в Харьковской области.

В 3 ОШБр также подтвердили, что ближайшая задача российских оккупантов — выйти к линии Чернещина-Першотравневое и захватить Боровую.

Командир второго батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук информировал, что враг усилил атаки в районе Боровой и рассчитывает выйти на границы Луганской области.