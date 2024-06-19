"Сили оборони готові": у ЗСУ прокоментували дані про підготовку РФ наступу на Борову

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин закликав українців не панікувати через ймовірний наступ ворога у Харківській області. Він переконаний, що окупантам зможуть дати "адекватну відсіч".

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Військові та аналітики попередили, що ЗС РФ підготували ударний кулак для наступу на селище Борова у Харківській області. Цю інформацію в ефірі телемарафону 18 червня прокоментував речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Наразі не потрібно панікувати й підіймати в суспільстві на-гора таку інформацію, що ворог уже наступає. Керівництву і Збройних сил, і вищому військовому керівництву, і державі відома ця інформація. Вживаються відповідні заходи", — підкреслив він.

Військовий запевнив, що українським силам "про ворога все відомо". Він припустив, що у Головному управлінні розвідки ще оприлюднять дані щодо підрозділів, які стоять в районі Борової.

"Сили оборони й ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Наші захисники дадуть адекватну відсіч і на тому напрямку", — додав Волошин.

Коментар Назара Волошина (про ситуацію в районі Борової — з 2:01)

Нагадаємо, у DeepState 18 червня повідомили, що ЗС РФ сформували ударний кулак з до 10 тисяч бійців та планують спробу повторити наступ на Борову у Харківській області.

У 3 ОШБр також підтвердили, що найближче завдання російських окупантів — вийти до лінії Чернещина-Першотравневе та захопити Борову.

Командир другого батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук інформував, що ворог посилив атаки в районі Борової та розраховує вийти на кордони Луганської області.