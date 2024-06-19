ЗС РФ готують ударне угрупування для наступу на Борову: в ОВА розповіли деталі (відео)

Для російських військових Борівський напрямок перспективний. Окупанти посилюють атаки, знищують цивільну інфраструктуру, намагаються знайти слабкі місця в обороні ЗСУ, розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Борівський напрямок на Харківщині наразі розглядається як потенційно небезпечний. Збройні сили Російської Федерації формують ударне угрупування для наступу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram.

"У нас є інформація від наших військових щодо формування певного ударного угруповування, це не перший раз", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що це відбувається протягом останнього року. Окупанти всіма своїми діями демонструють, що Борівський напрямок для них є перспективним. Вони посилюють атаки та обстріли населених пунктів. Зокрема, росіяни знищують цивільну інфраструктуру, завдають удари по логістичних обʼєктах, намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

Синєгубов наголосив, що на території Борівської громади проживає 580 дітей, наразі розглядається можливість примусової евакуації 33 дітей з пʼяти населених пунктів "помаранчевої зони" — Загризове, Богуславка, Шийківка, Маліївка, Нова Кругляківка. Уже з громади було евакуйовано десяти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Голова Харківської ОВА додав, що росіяни зазнають втрат в особовому складі, проте щотижня прибувають свіжомобілізовані. Спроби противника не мають результату, оскільки українські військові тримають позиції.

"Ситуація на Харківщині лишається напруженою, проте українські захисники продовжують заходи щодо посилення оборони", — додав він.

Нагадаємо, 18 червня у 3-й ОШБр повідомили, що ЗС РФ посилюють атаки на Харківщині, ворог хоче вийти на кордони Луганської області. Окупанти намагаються вийти до населеного пункту Чернещина — Першотравневе для подальшого наступу на Борову.

19 червня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що українським військовим "про ворога все відомо" на Харківщині. За його словами, бійці дадуть адекватну відсіч росіянам і в районі Борової.