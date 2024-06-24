"Представьте, если бы Россия атаковала пляж во Флориде": соратница Трампа раскритиковала удары по Крыму

Республиканка Марджори Тейлор Грин считает, что таких атак, которая произошла на пляже во временно оккупированном Севастополе 23 июня, "не должно происходить".

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Представительница Республиканской партии в Палате представителей США и соратница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин осудила атаку во временно оккупированном Севастополе. Своими мыслями конгрессвумен поделилась в соцсети Х.

Она написала, что "этого не должно происходить".

"Представьте себе, если бы Россия с помощью российского спутника выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, и конституция обязывает федеральное правительство защищать Штаты", — отметила Грин.

Она также распространила сообщение, в котором утверждается, что Воздушные силы США якобы используют свои дроны "Global Hawk" для наведения огня кассетными бомбами, предоставленными США, по российским гражданским в Севастополе.

Взрывы в Крыму 23 июня

Напомним, 23 июня серия взрывов прогремела во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО якобы перехватила над Севастополем 4 ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

По данным оккупационных властей Крыма, взрыв боевой части пятой ракеты в воздухе привел к жертвам среди мирных жителей: 4 человека погибли, 151 человек получил ранения.

В Институте изучения войны считают, что Москва целенаправленно размещает военные объекты вблизи гражданских районов на территории временно оккупированного полуострова. Россияне пытаются сдержать удары Украины и США от предоставления дальнейшей военной помощи Киеву.