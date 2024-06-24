Модернизация ZTQ-15: в Китае показали прототип пятого класса танков Type 15 (видео)

Важнім технологическим решением для модернизированного Type 15 является интеграция искусственного интеллекта, благодаря чему численность экипажа сократится до двух человек.

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В Китае ведется разработка нового легкого боевого танка, который станет преемником текущей модели ZTQ-15 (Type 15). В данный момент танк находится на стадии прототипов и испытаний, демонстрируя несколько революционных особенностей. О том, что известно о китайской боевой машине нового поколения рассказали 23 июня обозреватели Bulgarian Military.

Одной из самых значимых инноваций, пишут авторы материала, является высокая степень автоматизации, благодаря которой экипаж танка сокращается до двух человек. Это значительное изменение, способное преобразовать бронетанковую войну.

Для сравнения, текущие американские, британские и немецкие танки требуют экипаж из четырех человек. Между тем, автоматические заряжатели позволяют южнокорейским, российским и другим китайским танкам обходиться экипажем из трех человек. Таким образом новая разработка может установить новый стандарт в военных технологиях.

Прототип модернизированного танка Type 15

Инновации и особенности

Значительным технологическим шагом для модернизированного Type 15 является искусственный интеллект, который играет ключевую роль в сокращении численности экипажа. Технология позволяет создавать более компактные конструкции с улучшенной бронезащитой относительно веса машины. А экипаж размещается бок о бок в центре танка, что значительно снижает требования к защите и интерфейсным системам в других частях танка.

Важно

Ответ китайскому ZTQ-15: Индия начала испытания легкого танка Zorawar

Type 15, также известный как ZTQ-15, является уникальным среди китайских машин, так как он предназначен в первую очередь для ведения боевых действий в горной местности, в частности, вдоль китайско-индийской границы, чему способствуют маневренность. При этом наличие легкого танка НОАК дополняется развертыванием более мощных Type 99A на ровных участках границы, усиливая военный потенциал КНР.

Его размеры составляют ZTQ-15 приблизительно 9,2 метра в длину, 3,3 метра в ширину и 2,5 метра в высоту, что позволяет ему более эффективно маневрировать в сложных условиях.

Силовая установка включает 1000-сильный дизельный двигатель, обеспечивающий хорошее сочетание мощности и топливной эффективности. Танк может развивать скорость до 70 км/ч на дорогах и 40 км/ч по пересеченной местности.

Type 15 оснащен нарезной пушкой калибра 105 мм, способной вести огонь различными типами боеприпасов. Также машина оборудована современными системами управления огнем, включая лазерный дальномер, баллистический компьютер и тепловизионные прицелы, что повышает точность и эффективность в различных боевых условиях.

Ранее сообщалось, что специалисты из Института сверхскоростной аэродинамики Китайского центра аэродинамических исследований и разработок провели испытания оружия кинетической энергии нового типа.