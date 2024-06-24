Модернізація ZTQ-15: у Китаї показали прототип п'ятого класу танків Type 15 (відео)

Важливим технологічним рішенням для модернізованого Type 15 є інтеграція штучного інтелекту, завдяки чому чисельність екіпажу скоротиться до двох осіб.

Related video

У Китаї ведеться розробка нового легкого бойового танка, який стане наступником поточної моделі ZTQ-15 (Type 15). Наразі танк перебуває на стадії прототипів і випробувань, демонструючи кілька революційних особливостей. Про те, що відомо про китайську бойову машину нового покоління розповіли 23 червня оглядачі Bulgarian Military.

Однією з найбільш значущих інновацій, пишуть автори матеріалу, є високий ступінь автоматизації, завдяки якій екіпаж танка скорочується до двох осіб. Це значна зміна, здатна перетворити бронетанкову війну.

Для порівняння, поточні американські, британські та німецькі танки вимагають екіпаж із чотирьох осіб. Тим часом автоматичні заряджальники дозволяють південнокорейським, російським та іншим китайським танкам обходитися екіпажем із трьох осіб. Таким чином нова розробка може встановити новий стандарт у військових технологіях.

Прототип модернізованого танка Type 15

Інновації та особливості

Значним технологічним кроком для модернізованого Type 15 є штучний інтелект, який відіграє ключову роль у скороченні чисельності екіпажу. Технологія дає змогу створювати компактніші конструкції з поліпшеним бронезахистом відносно ваги машини. А екіпаж розміщується пліч-о-пліч у центрі танка, що значно знижує вимоги до захисту та інтерфейсних систем в інших частинах танка.

Важливо

Відповідь китайському ZTQ-15: Індія почала випробування легкого танка Zorawar

Type 15, також відомий як ZTQ-15, є унікальним серед китайських машин, оскільки він призначений насамперед для ведення бойових дій у гірській місцевості, зокрема, уздовж китайсько-індійського кордону, чому сприяють маневреність. При цьому наявність легкого танка НВАК доповнюється розгортанням більш потужних Type 99A на рівних ділянках кордону, посилюючи військовий потенціал КНР.

Його розміри становлять ZTQ-15 приблизно 9,2 метра завдовжки, 3,3 метра завширшки та 2,5 метра заввишки, що дає йому змогу ефективніше маневрувати в складних умовах.

Силова установка охоплює 1000-сильний дизельний двигун, що забезпечує гарне поєднання потужності та паливної ефективності. Танк може розвивати швидкість до 70 км/год на дорогах і 40 км/год по бездоріжжю.

Type 15 оснащений нарізною гарматою калібру 105 мм, здатною вести вогонь різними типами боєприпасів. Також машина обладнана сучасними системами управління вогнем, включно з лазерним далекоміром, балістичним комп'ютером і тепловізійними прицілами, що підвищує точність і ефективність у різних бойових умовах.

Раніше повідомлялося, що фахівці з Інституту надшвидкісної аеродинаміки Китайського центру аеродинамічних досліджень і розробок провели випробування зброї кінетичної енергії нового типу.