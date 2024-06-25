Восстановили позиции и контратаковали ВС РФ: ВСУ продвинулись в Волчанске, — ISW (карта)

Украинские защитники ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске и восстановили свои позиции вдоль улицы Хлебороба. Также они имеют успехи в Старице.

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Силы обороны Украины имеют продвижение в городе Волчанск на Харьковщине. Они смогли восстановить некоторые утраченные позиции и контратаковать. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от города Харькова. Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Силы обороны восстановили позиции в центре Старицы (к северо-востоку от города Харьков и к юго-западу от Волчанска).

Тем временем российские военные сообщали, что ВСУ безуспешно контратаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов и в Волчанске 23 и 24 июня.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ 24 июня сообщалось, что на Харьковском направлении в течение дня успеха не имели 6 попыток российских оккупантов атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 вражеских атак вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. Ситуация под контролем Сил обороны.

Напомним, что планы ВС РФ на севере Харьковской области потерпели крах. В начале мая оккупанты сосредоточили только в Белгородской области 40-тысячную группировку войск, чтобы гарантированно взять под контроль Волчанск на Харьковщине и выйти на дальность прямого артиллерийского выстрела до пригородов Харькова.