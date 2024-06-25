Відновили позиції і контратакували ЗС РФ: ЗСУ просунулися у Вовчанську, — ISW (карта)

Українські захисники ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську і відновили свої позиції вздовж вулиці Хлібороба. Також вони мають успіхи у Стариці.

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Сили оборони України мають просування у місті Вовчанськ на Харківщині. Вони змогли відновити деякі втрачені позиції і контратакувати. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили контратакували і нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від міста Харкова. Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили ведуть стрілецькі бої із ЗС РФ у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що Сили оборони відновили позиції в центрі Стариці (на північний схід від міста Харків і на південний захід від Вовчанська).

Мід тим російські військкори повідомляли, що ЗСУ безуспішно контратакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та в напрямку Липців та у Вовчанську 23 і 24 червня.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 24 червня повідомлялося, що на Харківському напрямку протягом дня успіху не мали 6 спроб російських окупантів атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 ворожих атак поблизу Синьківки, Стельмахівки та Піщаного. Ситуація під контролем Сил оборони.

Нагадаємо, що плани ЗС РФ на півночі Харківської області зазнали краху. На початку травня окупанти зосередили лише в Бєлгородській області 40-тисячне угрупування військ, аби гарантовано взяти під контроль Вовчанськ на Харківщині та вийти на дальність прямого артилерійського пострілу до передмість Харкова.