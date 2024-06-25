Грохочет до сих пор: бойцы ГУР нанесли удар по Воронежской области РФ, детали (видео)

По данным ГУР, разведчики поразили полевой склад ВС РФ, а площадь возгорания составляет более 3500 квадратных метров. Вражеские боеприпасы детонируют в течение нескольких часов.

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В Воронежской области у россиян стало меньше на один склад боеприпасов. Его взорвали разведчики ГУР. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"25 июня 2024 года в Ольховатском районе Воронежской области поражен полевой склад боеприпасов армии государства-агрессора России. На площадках со снарядами, чья общая площадь составляет 3500 квадратных метров, возник пожар с детонацией и продолжается до сих пор. Учитывая размеры склада, похоже, будет взрываться еще долго", — отметили в пресс-службе ГУР.

Сообщается, что спецоперация по поражению вражеского состава была ночной, и ее осуществили воины Департамента активных действий ГУР МО Украины.

В подтверждение своих слов ГУР разместило видео, снятое местным жителем, который "высокостилевым языком Толстого/Пушкина" рассказал, что из-за всей этой "**йни" они не спали с 3-х часов ночи.

На видео видно, как дымится склад и детонируют боеприпасы.

Напомним, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, сейчас ситуация является достаточно сложной. Такой она будет, как минимум, месяц, и это плохая новость сейчас. Впрочем, по мнению главы ГУР, "никакого Армагеддона не будет", и это хорошая новость.

Также Кирилл Буданов рассказал, уничтожат ли ATACMS Крымский мост.