Силы обороны на Харьковщине высадили в воздух два вражеских ЗРПК "Панцирь-С1" (фото)

Из-за попадания украинских артиллеристов ВС РФ потеряли военной техники примерно на 30 миллионов долларов.

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На Харьковском направлении украинские защитники "обнажили" ПВО российских захватчиков, уничтожив их зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Об этом сообщили 25 июня в пресс-службе бригады "Спартан" Национальной гвардии Украины.

"Аэроразведчики 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" обнаружили позиции российских зенитных комплексов и навели на них огонь подразделения ракетных войск Сил обороны Украины, после чего были поражены и выведены из строя боевые машины россиян", — говорится в сообщении.

Бойцы "Спартана" сняли уничтожение вражеской техники в харьковских степях.

ЗРПК "Панцирь-С1": что известно

ЗРПК "Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

Машину разработало тульское конструкторское бюро приборостроения в РФ.

Стоимость одного такого комплекса составляет около 15 миллионов долларов.

Напомним, что 25 июня стало известно, что разведчики ГУР поразили полевой склад ВС РФ в Воронежской области. Площадь возгорания составила более 3500 квадратных метров. Вражеские боеприпасы детонируют в течение нескольких часов.