Сили оборони на Харківщині висадили в повітря два ворожі ЗРГК "Панцирь-С1" (фото)

Через влучання українських артилеристів ЗС РФ втратили військової техніки приблизно на 30 мільйонів доларів.

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На Харківському напрямку українські захисники "оголили" ППО російських загарбників, знищивши їхні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1". Про це повідомили 25 червня у пресслужбі бригади "Спартан" Національної гвардії України.

"Аеророзвідники 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан" виявили позиції російських зенітних комплексів та навели на них вогонь підрозділу ракетних військ Сил оборони України, після чого було уражено та виведено з ладу бойові машини росіян", — йдеться в повідомленні.

Бійці "Спартану" зафільмували знищення ворожої техніки в харківських степах.

ЗРГК "Панцирь-С1": що відомо

ЗРГК "Панцирь-С1" — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) наземного базування. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.

Машину розробило тульське конструкторське бюро приладобудування в РФ.

Вартість одного такого комплексу становить близько 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 25 червня стало відомо, що розвідники ГУР уразили польовий склад ЗС РФ у Воронезькій області. Площа займання склала понад 3500 квадратних метрів. Ворожі боєприпаси детонують впродовж кількох годин.