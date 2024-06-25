Украинские военные в Донецкой области больше не испытывают недостатка снарядов, — Reuters

До получения пакета помощи украинским защитникам приходилось ограничивать применение снарядов против врага. Из-за этого способность сдерживать пехоту была под угрозой.

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Украинские защитники, которые стремятся удержать свои позиции на восточном фронте в Донецкой области, продолжают проигрывать ВС РФ по численности, однако "снарядный голод", который существенно ограничивал их возможности в течение нескольких месяцев, когда начали заканчиваться боеприпасы, сейчас позади. Об этом информирует Reuters.

Так, по словам бойцов одного из подразделений в Донецкой области, сейчас у них есть возможность стрелять из самоходной гаубицы М-109 сразу, как в этом возникает потребность. Теперь ВСУ уже не боятся, что в один момент у них иссякнут снаряды.

Также военные рассказывают, что до этого они должны были устанавливать ограничения на использование снарядов против оккупантов, что ставило под угрозу их возможность поддерживать пехоту, которая продвигается вперед.

"Был "снарядный голод". Боеприпасы нормировались очень жестко. Это сказывалось на пехоте, они (русские) подкрадывались со всех сторон, это вредило пехотинцам", — пояснил 46-летний командир части Василий в разговоре с корреспондентом Reuters. Вместе с этим он добавил, что "снарядного голода" больше нет, и мы работаем хорошо".

Спрос на артиллерийские снаряды резко вырос после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, когда западные союзники Киева исчерпали свои запасы, поскольку они поспешно доставляли снаряды в Украину, где ежедневно требуются тысячи снарядов.

Теперь в такие подразделения, как Василий, начал поступать новый приток после того, как Конгресс США после многомесячной задержки и одобрил пакет помощи на 61 миллиард долларов.

Вместе с этим, отметил 39-летний Олег, пулеметчик того же подразделения, основная проблема заключается не только в боеприпасах.

"Нас очень мало. Не хватает людей. У нас нет и половины тех, кто должен быть", — пояснил военный.

Но для Олега проблема не только в боеприпасах. Украина только что начала большую мобилизационную кампанию, которая, как она надеется, пополнит ее истощенные силы в ближайшие месяцы. Некоторые говорят, что это заняло слишком много времени.

23 июня стало известно о подписании Национальной ассоциацией предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) меморандума о сотрудничестве с румынской оборонно-промышленной ассоциацией PATROMIL

К тому же 22 июня поступила информация, что Украина через третьих лиц могла получить боеприпасы от Сербии на сумму 800 миллионов евро.