Больше оружия: Украина и Румыния будут совместно производить боеприпасы и ремонтировать технику

Румынская ассоциация PATROMIL объединяет более 200 производителей, поэтому в NAUDI заявляют, что сотрудничество позволит открыть новые горизонты.

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Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) подписала меморандум о сотрудничестве с румынской оборонно-промышленной ассоциацией PATROMIL. Об этом сообщает пресс-служба NAUDI.

На международной выставке вооружения Eurosatory 2024 в Париже Национальная ассоциация подписала меморандум о сотрудничестве с румынской бизнес-ассоциацией. PATROMIL занимается производством военной техники. Соглашение может открыть новый этап в сотрудничестве оборонных компаний двух стран.

Планируется налаживать сотрудничество с PATROMIL в сфере обслуживания техники и производства боеприпасов для украинских защитников.

"Сотрудничество с PATROMIL будет играть ключевую роль в повышении эффективности развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Меморандум открывает новые возможности для обмена опытом, технологиями и ресурсами", — резюмировали в NAUDI.

Представители Украины и Румынии Фото: NAUDI

В Defense Express добавляют, что NAUDI объединяет около 50 частных оборонных компаний, а румынская PATROMIL — более 200 производителей. Украина также активно использует румынское вооружение, в частности РСЗО APR-40, БТР TAB-71, боеприпасы и стрелковое вооружение. Румыния сейчас активно наращивает оборонно-промышленный комплекс, в том числе и в сотрудничестве с южнокорейской Hanhwa, американской RTX, немецкой Rheinmetall и другими государствами.

Напомним, 25 марта стало известно, что KNDS зайдет в Украину, чтобы сначала производить запчасти к имеющейся технике.

21 июня СМИ писали, что пожар на заводе Diehl может быть диверсией РФ.