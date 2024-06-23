Більше зброї: Україна та Румунія будуть спільно виробляти боєприпаси та ремонтувати зброю

Румунська асоціація PATROMIL обʼєднує понад 200 виробників, тому в NAUDI заявляють, що співпраця дозволить відкрити нові горизонти.

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Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) підписала меморандум про співпрацю із румунською оборонно-промисловою асоціацією PATROMIL. Про це повідомляє пресслужба NAUDI.

На міжнародній виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі Національна асоціація підписала меморандум про співпрацю з румунською бізнес-асоціацією. PATROMIL займається виробництвом військової техніки. Угода може відкрити новий етап у співпраці оборонних компаній двох країн.

Планується налагоджувати співпрацю з PATROMIL у сфері обслуговуванні техніки та виробництва боєприпасів для українських захисників.

"Співпраця з PATROMIL відіграватиме ключову роль у підвищенні ефективності розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Меморандум відкриває нові можливості для обміну досвідом, технологіями та ресурсами", — резюмували в NAUDI.

Представники України та Румунії Фото: NAUDI

У Defense Express додають, що NAUDI обʼєднує близько 50 приватних оборонних компаній, а румунська PATROMIL — понад 200 виробників. Україна також активно використовує румунське озброєння, зокрема РСЗВ APR-40, БТР TAB-71, боєприпаси та стрілецьке озброєння. Румунія зараз активно нарощує оборонно-промисловий комплекс, зокрема й в співробітництві з південнокорейською Hanhwa, американською RTX, німецькою Rheinmetall та іншими державами.

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