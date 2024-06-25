Мобилизация 2024: ВУЗы подтвердили СМИ, что сообщают ТЦК об отчисленных студентах

В ОВА заявили, что военкоматам будут передавать списки отчисленных студентов. В одном из украинских университетов заявили, что действуют по закону, но юрист Ирина Ан с этим не согласилась.

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24 июня руководитель Волынской ОВА заявил, что областным ТЦК во время мобилизации в Украине будут передавать списки отчисленных студентов. Журналисты "РБК-Украина" 25 июня взяли комментарии по этому поводу у одного из вузов и юриста Ирины Ан.

Мобилизация в Украине: действительно ли вузы передают списки ТЦК

В Луцком национальном техническом университете заявили, что с начала мобилизации в Украине руководствуются законом. В соответствии с этим вуз обязан по требованию ТЦК известить украинцев о вызове в военкомат и сообщать военным об отчислении тех, кто стоит на учете.

Насколько законны действия вузов и ТЦК во время мобилизации в Украине?

Юрист Ирина Ан подтвердила, что военкоматы имеют право по закону получать в электронном формате сведения от Минобразования. Она уточнила, что речь идет о персональных данных об образовании украинцев, их специальности и форме обучения.

В то же время, по словам правозащитницы, ректоры вузов правом разглашать персональные данные отчисленных студентов не наделены. Исключения в условиях мобилизации в Украине ставят только обезличивание информации или наличие разрешения самого лица.

"В случае нарушения конфиденциальности персональных данных лицо имеет право на жалобу к Уполномоченному по правам человека или в суд с возмещением понесенных разглашением убытков", — подчеркнула Ан.

Напомним, в Минэкономики объяснили, какие предприятия смогут забронировать всех своих работников от мобилизации в Украине.

С 18 мая в Украине изменились правила мобилизации. Стало известно, кому из мужчин нужно менять свои военно-учетные документы.