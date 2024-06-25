Мобілізація 2024: ВНЗ підтвердили ЗМІ, що повідомляють ТЦК про відрахованих студентів

В ОВА заявили, що військкоматам будуть передавати списки відрахованих студентів. В одному з українських університетів заявили, що діють за законом, але юристка Ірина Ан з цим не погодилась.

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24 червня керівник Волинської ОВА заявив, що обласним ТЦК під час мобілізації в Україні передаватимуть списки відрахованих студентів. Журналісти "РБК-Україна" 25 червня взяли коментарі щодо цього у одного з вишів та юристки Ірини Ан.

Мобілізація в Україні: чи дійсно виші передають списки ТЦК

У Луцькому національному технічному університеті заявили, що з початку мобілізації в Україні послуговуються законом. Відповідно до цього виш зобов’язаний на вимогу ТЦК сповістити українців про виклик у військкомат та повідомляти військових про відрахування тих, хто стоїть на обліку.

Наскільки законні дії вишів та ТЦК під час мобілізації в Україні?

Юристка Ірина Ан підтвердила, що військкомати мають право за законом отримувати в електронному форматі відомості від Міносвіти. Вона уточнила, що йдеться про персональні дані щодо освіти українців, їхньої спеціальності та форми навчання.

Водночас, зі слів правозахисниці, ректори вишів правом розголошувати персональні дані відрахованих студентів не наділені. Винятки в умовах мобілізації в Україні ставлять лише знеособлення інформації або наявність дозволу самої особи.

"У разі порушення конфіденційності персональних даних особа має право на скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду з відшкодуванням понесених розголошенням збитків", — підкреслила Ан.

Нагадаємо, у Мінекономіки пояснили, які підприємства зможуть забронювати усіх своїх працівників від мобілізації в Україні.

З 18 травня в Україні змінились правила мобілізації. Стало відомо, кому з чоловіків потрібно міняти свої військово-облікові документи.