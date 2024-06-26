Третья линия обороны в Донецкой области готова на 90%, — глава ОГА Филашкин

По словам Вадима Филашкина, власти Донецкой области также помогают военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.

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Третья линия фортификационных сооружений, которую возводят в Донецкой области гражданские лица, уже готова на 90%. Об этом во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Вадим Филашкин рассказал о достройке линий обороны. По его словам, третья линия фортификаций, которую возводят гражданские, готова на 90%", — говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Председатель Донецкой ОГА также проинформировал президента о том, что областная власть помогает военным в строительстве второй линии оборонительных сооружений.

Кроме того, по словам Филашкина, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения Покровска. Также продолжается эвакуация людей из прифронтовых районов и подготовка к новому учебному году, который в этом регионе будет проходить в онлайн-режиме.

Отметим, что по результатам этого совещания Владимир Зеленский поручил учесть увеличенную потребность в дронах на Покровском направлении при распределении БпЛА между различными участками фронта.

Напомним, 29 мая начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко обнародовал кадры обустройства фортификаций в Киевской области.

21 июня стало известно, что российские власти продолжают усиливать защитные сооружения на подходах к Крымскому мосту в Черном море, поэтому изменили конфигурацию боновых заграждений в его северо-западной части.