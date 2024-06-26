Россию поймали на лжи: в ВСУ рассказали о ситуации в селе Парасковеевка (видео, карта)

Представитель 79 ОДШБр Орест Дрималовский рассказал, что в Парасковиевке "нет ни одного целого здания". По его словам, в России хвастаются успехами оккупантов, которые не соответствуют действительности.

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В Bild информировали, что 4 июня ВС РФ якобы оккупировали село Парасковеевка в Донецкой области. Представитель пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский 26 июня в эфире телемарафона рассказал, действительно ли населенный пункт захвачен врагом.

Дрималовский отметил, что информация об оккупации Парасковиевки ложная. По его словам, хвастаясь успехами оккупантов, Минобороны РФ "традиционно врет".

Парасковиевка на карте боевых действий Фото: Deep State

Представитель бригады заверил, что Силы обороны находятся в Парасковиевке. По его словам, бойцы "до сих пор очень крепко держатся за эти позиции".

"Фактически село разрушено — там нет ни одного целого здания. Россияне очень интенсивно засыпают это село снарядами, минами, бьют авиабомбами. Но десантники 79-ки до сих пор находятся в селе Парасковеевка, и эта информация российского Министерства убийства абсолютно не соответствует действительности", — отметил Дрималовский.

Комментарий Ореста Дрималовского (о Парасковиевке — с 2:12)

Напомним, Орест Дрималовский — это украинский телеведущий, который объявил о своей мобилизации в эфире телемарафона. Он рассказал, что получил повестку, и заявил, что "другого пути к победе нет".

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, чем опасно продвижение ВС РФ на Покровском направлении. По его словам, врага необходимо остановить из-за "большой угрозы".