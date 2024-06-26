Росію зловили на брехні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в селі Парасковіївка (відео, карта)
Представник 79 ОДШБр Орест Дрималовський розповів, що у Парасковіївці "немає жодної цілої будівлі". З його слів, у Росії хизуються успіхами окупантів, які не відповідають дійсності.
У Bild інформували, що 4 червня ЗС РФ нібито окупували село Парасковіївка в Донецькій області. Представник пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський 26 червня в ефірі телемарафону розповів, чи дійсно населений пункт захоплений ворогом.
Дрималовський наголосив, що інформація про окупацію Парасковіївки неправдива. З його слів, хизуючись успіхами окупантів, Міноборони РФ "традиційно бреше".
Представник бригади запевнив, що Сили оборони перебувають у Парасковіївці. З його слів, бійці "досі дуже міцно тримаються за ці позиції".
"Фактично село зруйноване — там немає жодної цілої будівлі. Росіяни дуже інтенсивно засипають це село снарядами, мінами, б’ють авіабомбами. Але десантники 79-ки досі перебувають у селі Парасковіївка, і ця інформація російського Міністерства вбивства абсолютно не відповідає дійсності", — зазначив Дрималовський.
Нагадаємо, Орест Дрималовський — це український телеведучий, який оголосив про свою мобілізацію в ефірі телемарафону. Він розповів, що отримав повістку, та заявив, що "іншого шляху до перемоги немає".
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