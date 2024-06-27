Повреждены трубопровод, крыша и здание: БПЛА атаковали завод в России, — СМИ (фото, видео)

По данным источников российских медиа, предприятие в Тверской области занималось производством авиационного топлива и являлось одним из крупнейших в своей отрасли.

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На территории России в ночь на 27 июня было совершенно неспокойно и все из-за атаки неизвестных беспилотников. Об этом пишет российское медиа Astra.

В Министерстве обороны Российской Федерации отчитались, что за ночь якобы удалось пресечь "террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" по ряду объектов. В результате дежурные средства ПВО, по информации вражеского оборонного ведомства, смогли перехватить дроны.

"Уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей", — говорится в сообщении.

После этого в Telegram-канале Astra опубликовали кадры, на которых можно заметить непосредственный момент атаки дронов в Тверской области. Местные жители начали утверждать, что воздушный объект упал на завод, который производит авиационное топливо, однако местные власти эту информацию никак не комментировали.

Позже источники российского медиа сообщили, что от четырех беспилотников в Тверской области пострадал Редкинский опытный завод. Именно там могли производить авиационное топливо.

"Атака произошла в ночь на 27 июня. На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет, всех сотрудников эвакуировали", — говорится в сообщении.

Это предприятие, как известно, является одним из крупнейших химических производств Тверской области. Там выпускали больше 40 наименований продукции различного назначения.

Напомним, 26 июня сообщалось, что в РФ защищаются от дронов укрытиями из пенопласта и дорожными знаками. По словам журналистов, к таким мерам прибегли в Старом Осколе под Белгородом. На знаках предупреждается об "опасности БПЛА" для водителей.