Пошкоджено трубопровід, дах і будівлю: БПЛА атакували завод у Росії, — ЗМІ (фото, відео)

За даними джерел російських медіа, підприємство у Тверській області займалося виробництвом авіаційного палива і було одним із найбільших у своїй галузі.

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На території Росії в ніч на 27 червня було геть неспокійно і все через атаку невідомих безпілотників. Про це пише російське медіа Astra.

У Міністерстві оборони Російської Федерації відзвітували, що за ніч нібито вдалося припинити "терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу" щодо низки об'єктів. У результаті чергові засоби ППО, за інформацією ворожого оборонного відомства, змогли перехопити дрони.

"Знищено чотири БПЛА над територією Тверської, два БПЛА над територією Московської та один БПЛА над територією Бєлгородської областей", — ідеться в повідомленні.

Після цього в Telegram-каналі Astra опублікували кадри, на яких можна помітити безпосередній момент атаки дронів у Тверській області. Місцеві жителі почали стверджувати, що повітряний об'єкт упав на завод, який виробляє авіаційне пальне, проте місцева влада цю інформацію ніяк не коментувала.

Пізніше джерела російського медіа повідомили, що від чотирьох безпілотників у Тверській області постраждав Редкінський дослідний завод. Саме там могли виробляти авіаційне паливо.

"Атака сталася в ніч на 27 червня. На заводі пошкоджено трубопровід, дах і будівлю одного з цехів. Постраждалих немає, усіх співробітників евакуювали", — ідеться в повідомленні.

Це підприємство, як відомо, є одним із найбільших хімічних виробництв Тверської області. Там випускали понад 40 найменувань продукції різного призначення.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в РФ захищаються від дронів укриттями з пінопласту і дорожніми знаками. За словами журналістів, до таких заходів вдалися в Старому Осколі під Бєлгородом. На знаках попереджається про "небезпеку БПЛА" для водіїв.