Туристам на заметку: на Буковине увеличивают количество блокпостов

С мая в Черновицкой области количество блокпостов увеличилось. Даже местные жители реагируют на них негативно.

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В любом населенном пункте Черновицкой области, даже в селах, могут появиться пограничные контрольные посты. На них останавливают машины и проверяют документы. Об этом информирует "Молодой буковинец".

По словам помощника начальника Черновицкого пограничного отряда, подполковника Игоря Заруднева, контрольные посты сейчас стоят на въезде в области на основных дорогах и работают в разных селах.

"По закону, эти мероприятия могут проводиться в любом населенном пункте", — пояснил он.

К тому же с мая количество блок-постов увеличилось, ведь многие люди маскируются именно под отдыхающих, которые якобы с туристической целью посещают различные населенные пункты региона, граничащего с четырьмя областями и двумя странами.

"И так получается, что все районы на Буковине являются контролируемыми пограничными районами", — пояснил пограничник, добавив, что на определенных участках эти посты работают круглосуточно, останавливают машины и проверяют документы.

"По закону, гражданин, который находится в пограничном районе, обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявить его по требованию пограничника. А также подтвердить цель своего пребывания в контролируемом пограничном районе. Очень часто сталкиваемся с людьми, которые приезжают на территорию Черновицкой области, утверждают, что у них здесь есть родственники, но при этом не знают населенных пунктов. Поэтому есть случаи, что пограничники таким людям не разрешают въезд в область", — отметил Игорь Заруднев.

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Впрочем, как говорится в материале, местные жители реагируют негативно на мобильные КПП и в области по этому поводу уже даже возникали конфликты. Пограничники же уверяют, что объясняют людям, с чем связаны такие меры.

Напомним, что железнодорожные станции Ворохта, Татаров и Вороненка в Ивано-Франковской области, куда прибывает немало пассажирских поездов из разных регионов Украины, патрулируют пограничники и ищут там уклонистов.