Туристам на замітку: на Буковині збільшують кількість блокпостів

З травня у Чернівецькій області кількість блокпостів збільшилася. Навіть місцеві мешканці реагують на них негативно.

Related video

У будь-якому населеному пункті Чернівецькій області, навіть у селах, можуть з’явитися прикордонні контрольні пости. На них зупиняють машини і перевіряють документи. Про це інформує "Молодий буковинець".

За словами помічника начальника Чернівецького прикордонного загону, підполковника Ігоря Заруднєва, контрольні пости наразі стоять на в’їзді в області на основних дорогах та працюють у різних селах.

"За законом, ці заходи можуть проводитися у будь-якому населеному пункті", — пояснив він.

До того ж з травня кількість блок-постів збільшилася, адже багато людей маскуються саме під відпочиваючих, які нібито з туристичною метою відвідують різні населені пункти регіону, який межує з чотирма областями і двома країнами.

"І так виходить, що усі райони на Буковині є контрольованими прикордонними районами", — пояснив прикордонник, додавши, що на певних ділянках ці пости працюють цілодобово, зупиняють машини і перевіряють документи.

"За законом, громадянин, який перебуває у прикордонному районі, зобов’язаний мати при собі документ, що посвідчує особу і пред’явити його на вимогу прикордонника. А також підтвердити мету свого перебування у контрольованому прикордонному районі. Дуже часто стикаємося з людьми, які приїжджають на територію Чернівецької області, стверджують, що у них тут є родичі, але при цьому не знають населених пунктів. Тому є випадки, що прикордонники таким людям не дозволяють в’їзд в область", — зазначив Ігор Заруднєв.

Важливо

Ухилянт з Одеси переодягнувся бабусею, аби потягом дістатися до кордону зі Словаччиною (відео)

Утім, як йдеться в матеріалі, місцеві мешканці реагують негативно на мобільні КПП й у області з цього приводу вже навіть виникали конфлікти. Прикордонники ж запевняють, що пояснюють людям, з чим пов'язані такі заходи.

Нагадаємо, що залізничні станції Ворохта, Татарів і Вороненка у Івано-Франківській області, куди прибуває чимало пасажирських потягів з різних регіонів України, патрулюють прикордонники та шукають там ухилянтів.