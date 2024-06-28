"Стала райским местечком для дронщиков": ВСУ запугали россиян на границе с Сумской областью

Воздушные бои дронами перешли с Сумщины на территорию РФ, и оккупанты вынуждены прятаться по домам на Белгородщине, Брянщине и в Курской области, рассказывает офицер ВСУ.

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Российские оккупанты стали реже заглядывать на территорию Сумщины, потому что как только они появляются на горизонте, их атакуют украинские дроны. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, количество вражеских заходов на территорию Сумщины существенно уменьшилось, поскольку на оккупантов постоянно охотятся украинские пилоты БпЛА.

"По Сумщине все очень прикольно, от их разговоров о том, что возможен повторный заход на Сумщину не осталось ничего, ну как, осталось только то, что они бегают и прячутся по домам в селах Белгородской, Курской и Брянской народных республик, потому что как только хоть один п**арас светится на горизонте — сразу поднимаются дроны и разваливаются все те дома", — рассказал "Алекс".

Он сыронизировал, что с такими темпами в приграничных селах РФ вскоре не хватит домов для россиян, чтобы прятаться.

"Короче Сумщина стала райским местечком для дронщиков — если ты хочешь приехать, расслабиться и п***обувать п**аров за чашкой кофе — приглашаем на живописные края Сумщины. Это все шутки конечно, однако факт остается фактом — напряжение значительно уменьшилось", — резюмировал "Алекс".

В дневной сводке Генштаба ВСУ 28 июня сообщалось, что приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от артиллерийских обстрелов с территории РФ.

Напомним, что 27 июня на Харьковщину в направлении села Сотницкий Казачок с границы РФ пыталась зайти вражеская ДРГ. Ее остановили пограничники ГПСУ.

21 июня в ГПСУ сообщили, что ВС РФ не имеют достаточного количества сил и средств для вторжения на Сумщину.