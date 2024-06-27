Зав'язався бій: російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині

Заходу ворожої ДРГ передували обстріли позицій українських прикордоників. На місце відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість.

Related video

На Харківщину в напрямку села Сотницький Козачок з кордону РФ 26 червня намагалася зайти ворожа диверсійно-розвідувальна група. Її спинили прикордонники ДПСУ. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

"Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження", — проінформував він.

Андрій Демченко додав, що атаку прикордонники відбили.

"На місце відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість", — сказав речник ДПСУ.

Він зауважив, що попри те, що кількість ворожих ДРГ в червні знизилася, Сили оборони уважно пильнують кордони і готові відбивати спроби ДРГ РФ потрапити на територію України.

Нагадаємо, що в угрупованні "Сіверськ" заявили, що Росія кидає на кордон "спеців-розвідників". Щоб не дозволяти диверсантам прослизати в Україну, Силам оборони доводиться виконувати "специфічні" завдання.

Раніше повідомлялося, що російські диверсійно-розвідувальні групи стали значно рідше намагатися проникнути через кордон на Сумському напрямку.