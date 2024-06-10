"Заходу ворожих ДРГ не було": у ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону в Сумській області

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, навесні ворожі обстріли прикордонної території на Сумщині фіксували постійно, проте зараз цього стало менше. Те ж саме стосується і заходів диверсантів.

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Російські диверсійно-розвідувальні групи стали значно рідше намагатися проникнути через кордон на Сумському напрямку. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, якщо говорити про минулі місяці, то таких спроб заходу через кордон з боку противника було набагато більше. Зараз активність стала нижчою.

"За останній період ми бачимо певне зниження активності обстрілів на Сумщині, якщо порівняти, наприклад, із весною. Водночас на Сумському напрямку знизилася кількість спроб заходу ворожих ДРГ на територію України та кількість бойових зіткнень із ними. Раніше по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття і, власне, бойові зіткнення, щоб вибити такі групи з території України. За останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було", — заявив Андрій Демченко.

Загалом, продовжує речник ДПСУ, ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольованою. Відповідно, жодних просувань з боку ЗС РФ зафіксовано не було.

Росіяни й далі обстрілюють усю територію України, зокрема й Сумську область, використовуючи при цьому різноманітне озброєння.

"Ворог намагається не тільки влучити по місцях розташування Сил оборони нашої країни, він прицільно б'є і по населених пунктах, від чого страждають мирні люди та цивільна інфраструктура на кордоні", — підсумував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 9 червня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито захоплення Рижівки в Сумській області. Він зазначив, що українці зазнали втрат і відступили. Тоді ж аналітики DeepState розповіли, що в населеному пункті майже не було українських бійців, тоді як ДРГ противника часто заходила.

Пізніше ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. За його словами, українські захисники знищили російський прапор у селі Рижівка біля кордону. Противник там намагався реалізувати операцію пропагандистського характеру.