"Захода вражеских ДРГ не было": в ГПСУ рассказали о ситуации возле границы в Сумской области

По словам спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко, весной вражеские обстрелы пограничной территории в Сумской области фиксировались постоянно, однако сейчас этого стало меньше. То же самое касается и заходов диверсантов.

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Российские диверсионно-разведывательные группы стали значительно реже пытаться проникнуть через границу на Сумском направлении. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, если говорить о прошлых месяцах, то таких попыток захода через границу со стороны противника было намного больше. Сейчас активность стала ниже.

"За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними. Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки захода ДРГ, их разоблачения и, собственно, боестолкновения, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было", — заявил Андрей Демченко.

В целом, продолжает спикер ГПСУ, ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой. Соответственно, никаких продвижений со стороны ВС РФ зафиксировано не было.

Россияне и дальше обстреливают всю территорию Украины, в том числе и Сумскую область, используя при этом разнообразное вооружение.

"Враг пытается не только попасть по местам расположения Сил обороны нашей страны, он прицельно бьет и по населенным пунктам, от чего страдают мирные люди и гражданская инфраструктура на границе", — подытожил Андрей Демченко.

Напомним, 9 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о якобы захвате Рыжевки в Сумской области. Он отметил, что украинцы понесли потери и отступили. Тогда же аналитики DeepState рассказали, что в населенном пункте почти не было украинских бойцов, тогда как ДРГ противника часто заходила.

Позже ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские защитники уничтожили российский флаг в селе Рыжевка возле границы. Противник там пытался реализовать операцию пропагандистского характера.