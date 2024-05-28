Артиллерия, FPV-дроны и ДРГ: в ВСУ рассказали, что происходит на границе с Сумской областью

По словам бойца 24-й ОШБр Станислава Бунятова, уже фактически полгода ситуация в пограничном регионе остается прежней: противник применяет различное вооружение и использует диверсантов. Украинские защитники при этом регулярно наносят эффективные ответные удары.

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Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей большинства украинских регионов, в том числе и пограничную территорию. В частности речь идет про Сумскую область. Детальнее на эту тему высказался боец 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) "Айдар" Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

По его словам, существенных изменений или обострений на этом направлении нет и ситуация уже фактически полгода остается прежней. На границе стоят российские оккупанты, которые и применяют по региону артиллерию, FPV-дроны или минометы. Время от времени пытаются проникнуть диверсионно-разведывательные группы.

"Но это все было с начала войны и никуда не делось. Война идет по всей стране, это нужно помнить, а не отрываться от реальности! Из радостного то, что парни каждый день наносят огневое поражение по позициям р**ни", — написал Станислав Бунятов.

Отдельно боец 24-й ОШБр добавил, что по вражеским позициям также регулярно наносятся ответные удары и если появляется какая-то "жирная цель", то практически "весь населенный пункт" может приехать, чтобы помочь нанести урон ВС РФ.

Боец ВСУ рассказал о текущей ситуации на границе возле Сумской области Фото: Скриншот

Также увеличилась работа реактивных систем залпового огня "Град" в направлении дороги Терны — Торское. Бойцы ВСУ утверждают, что никаких существенных причин для этого нет, однако после поездки президента России Владимира Путина в Китай у оккупантов существенно увеличилось количество боекомплекта.

Боец ВСУ рассказал о текущей ситуации на границе возле Сумской области Фото: Скриншот

Напомним, 28 мая в ГПСУ заявили, что ВС РФ хотят расширить зону боевых действий на границе. По словам спикера ведомства Андрея Демченко, противник пытается рассредоточить украинские силы по всему фронту. Активнее всего по-прежнему в Харьковской области.

27 мая сообщалось, что ВС РФ накапливают силы на границе с Сумской и Харьковской областями, о чем заявили в ISW. По данным аналитиков, захватчики концентрируют силы на западе Белгородской области вблизи границы с Украиной, чтобы зафиксировать и оттянуть украинские силы в этот район в рамках подготовки к наступательным операциям.