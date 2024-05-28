Артилерія, FPV-дрони і ДРГ: у ЗСУ розповіли, що відбувається на кордоні з Сумською областю

За словами бійця 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова, вже фактично півроку ситуація в прикордонному регіоні залишається незмінною: противник застосовує різне озброєння і використовує диверсантів. Українські захисники при цьому регулярно завдають ефективних ударів у відповідь.

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Російські окупанти продовжують тероризувати жителів більшості українських регіонів, зокрема й прикордонну територію. Йдеться про Сумську область. Детальніше на цю тему висловився боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, суттєвих змін чи загострень на цьому напрямку немає і ситуація вже фактично півроку залишається незмінною. На кордоні стоять російські окупанти, які й застосовують по регіону артилерію, FPV-дрони чи міномети. Час від часу намагаються проникнути диверсійно-розвідувальні групи.

"Але це все було з початку війни і нікуди не поділося. Війна йде по всій країні, це потрібно пам'ятати, а не відриватися від реальності! З радісного те ,що хлопці кожного дня наносять вогневе ураження по позиціям р**ні", — написав Станіслав Бунятов.

Окремо боєць 24-ї ОШБр додав, що по ворожих позиціях також регулярно завдають ударів у відповідь, і якщо з'являється якась "жирна ціль", то практично "весь населений пункт" може приїхати, щоб допомогти завдати шкоди ЗС РФ.

Боєць ЗСУ розповів про поточну ситуацію на кордоні біля Сумської області Фото: Скриншот

Також збільшилася робота реактивних систем залпового вогню "Град" у напрямку дороги Терни — Торське. Бійці ЗСУ стверджують, що жодних суттєвих причин для цього немає, однак після поїздки президента Росії Володимира Путіна до Китаю в окупантів суттєво збільшилася кількість боєкомплекту.

Боєць ЗСУ розповів про поточну ситуацію на кордоні біля Сумської області Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 травня в ДПСУ заявили, що ЗС РФ хочуть розширити зону бойових дій на кордоні. За словами спікера відомства Андрія Демченка, противник намагається розосередити українські сили по всьому фронту. Найактивніше, як і раніше, у Харківській області.

27 травня повідомлялося, що ЗС РФ накопичують сили на кордоні з Сумською та Харківською областями, про що заявили в ISW. За даними аналітиків, загарбники концентрують сили на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район у рамках підготовки до наступальних операцій.