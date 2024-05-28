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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Артилерія, FPV-дрони і ДРГ: у ЗСУ розповіли, що відбувається на кордоні з Сумською областю

Український військовий
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook | Боєць ЗСУ розповів про поточну ситуацію на кордоні біля Сумської області (ілюстративне зображення)

За словами бійця 24-ї ОШБр Станіслава Бунятова, вже фактично півроку ситуація в прикордонному регіоні залишається незмінною: противник застосовує різне озброєння і використовує диверсантів. Українські захисники при цьому регулярно завдають ефективних ударів у відповідь.

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Російські окупанти продовжують тероризувати жителів більшості українських регіонів, зокрема й прикордонну територію. Йдеться про Сумську область. Детальніше на цю тему висловився боєць 24-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, суттєвих змін чи загострень на цьому напрямку немає і ситуація вже фактично півроку залишається незмінною. На кордоні стоять російські окупанти, які й застосовують по регіону артилерію, FPV-дрони чи міномети. Час від часу намагаються проникнути диверсійно-розвідувальні групи.

"Але це все було з початку війни і нікуди не поділося. Війна йде по всій країні, це потрібно пам'ятати, а не відриватися від реальності! З радісного те ,що хлопці кожного дня наносять вогневе ураження по позиціям р**ні", — написав Станіслав Бунятов.

Окремо боєць 24-ї ОШБр додав, що по ворожих позиціях також регулярно завдають ударів у відповідь, і якщо з'являється якась "жирна ціль", то практично "весь населений пункт" може приїхати, щоб допомогти завдати шкоди ЗС РФ.

Кордон Росії та України Fullscreen
Боєць ЗСУ розповів про поточну ситуацію на кордоні біля Сумської області
Фото: Скриншот

Також збільшилася робота реактивних систем залпового вогню "Град" у напрямку дороги Терни — Торське. Бійці ЗСУ стверджують, що жодних суттєвих причин для цього немає, однак після поїздки президента Росії Володимира Путіна до Китаю в окупантів суттєво збільшилася кількість боєкомплекту.

Кордон Росії та України Fullscreen
Боєць ЗСУ розповів про поточну ситуацію на кордоні біля Сумської області
Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 травня в ДПСУ заявили, що ЗС РФ хочуть розширити зону бойових дій на кордоні. За словами спікера відомства Андрія Демченка, противник намагається розосередити українські сили по всьому фронту. Найактивніше, як і раніше, у Харківській області.

27 травня повідомлялося, що ЗС РФ накопичують сили на кордоні з Сумською та Харківською областями, про що заявили в ISW. За даними аналітиків, загарбники концентрують сили на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, щоб зафіксувати і відтягнути українські сили в цей район у рамках підготовки до наступальних операцій.