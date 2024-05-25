Ще одне джерело тиску: чи є загроза для Сумської області з боку ЗС РФ, — офіцер ЗСУ

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін заявив, що в Сумській області російські окупанти часто намагаються проводити диверсійно-розвідувальні операції.

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Російські війська біля Сумської області накопичують сили, щоб розтягнути українські резерви. Про це в ефірі телеканалу"Еспресо" розповів офіцер Збройних сил України Ігор Лапін.

За його словами, у Сумській області російські окупанти часто намагаються проводити диверсійно-розвідувальні операції.

"Є інформація, що вони там накопичують необхідні сили для того, щоб розтягувати наші резерви. У Харківській області їм це вдалося. А хто зупинив ворога в Харківській області крім бригади ТрО, яка укомплектована без мотопіхотних підрозділів? Це були спецпідрозділи Нацгвардії та інші спецпідрозділи", — розповів Лапін.

Він зазначив, що коли почалися проблеми в Очеретиному, туди направили 100 ОМБр. Її було знято з іншої ділянки фронту.

Лапін також заявив, що ЗС РФ можуть створити ще одне джерело тиску на ЗСУ і розтягнути резерви Сил оборони. Окупанти можуть піти в наступ на інших ділянках фронту так само, як це сталося в Харківській області.

"Сьогодні вони пройшли на Харківщині, я думаю, що недовгий час, коли вони теж будуть робити десь на якихось ділянках на Сумщині. Однак це не буде безслідно для нашої розвідки, має бути розуміння, де і які сили і засоби противник накопичує", — сказав Ігор Лапін.

Ігор Лапін про ситуацію в Сумській області

Нагадаємо, у 3-й ОШБр розповіли, що буде в разі відкриття нового фронту. Російські військові хочуть розтягнути українські сили та ресурси. Вони можуть зробити це, частково відкривши фронт у Сумській області, розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Також очільник Сумської МВА оцінив імовірність наступу росіян. На думку керівника ДВА Олексія Дрозденка, станом на зараз наступ є непосильним для ворога, оскільки це не призведе до очікуваних успіхів.