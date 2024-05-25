Еще один источник давления: есть ли угроза для Сумской области со стороны ВС РФ, — офицер ВСУ

Офицер ВСУ Игорь Лапин заявил, что в Сумской области российские оккупанты часто пытаются проводить диверсионно-разведывательные операции.

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Российские войска возле Сумской области накапливают силы, чтобы растянуть украинские резервы. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин.

По его словам, в Сумской области российские оккупанты часто пытаются проводить диверсионно-разведывательные операции.

"Есть информация, что они там накапливают необходимые силы для того, чтобы растягивать наши резервы. В Харьковской области им это удалось. А кто остановил врага в Харьковской области кроме бригады ТрО, которая укомплектована без мотопехотных подразделений? Это были спецподразделения Нацгвардии и другие спецподразделения", — рассказал Лапин.

Он отметил, что когда начались проблемы в Очеретино, туда направили 100 ОМБр. Она была снята с другого участка фронта.

Лапин также заявил, что ВС РФ могут создать еще один источник давления на ВСУ и растянуть резервы Сил обороны. Оккупанты могут пойти в наступление на других участках фронта так же, как это произошло в Харьковской области.

"Сегодня они прошли на Харьковщине, я думаю, что недолгое время, когда они тоже будут делать где-то на каких-то участках на Сумщине. Однако это не будет бесследно для нашей разведки, должно быть понимание, где и какие силы и средства противник накапливает", — сказал Игорь Лапин.

Игорь Лапин о ситуации в Сумской области

Напомним, в 3-й ОШБр рассказали, что будет в случае открытия нового фронта. Российские военные хотят растянуть украинские силы и ресурсы. Они могут сделать это, частично открыв фронт в Сумской области, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Также глава Сумской МВА оценил вероятность наступления россиян. По мнению руководителя ГВА Алексея Дрозденко, по состоянию на сейчас наступление является непосильным для врага, поскольку это не приведет к ожидаемым успехам.