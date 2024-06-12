"Не слід недооцінювати": в ОТУ "Сіверськ" розповіли про склад російських ДРГ (відео)

Речник угруповання Вадим Мисник розповів, що Росія кидає на кордон "спеців-розвідників". З його слів, щоб не дозволяти диверсантам прослизати в Україну, Силам оборони доводиться виконувати "специфічні" завдання.

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Українцям не слід недооцінювати російські диверсійно-розвідувальні групи. Про це заявив 11 червня в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Наша розвідка відстежує ті сили, які знаходяться по той бік кордону. І, звісно, весь час — і минулого року, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють доволі професійні диверсанти саме з боку Росії. Не слід недооцінювати ворога", — підкреслив він.

Військовий запевнив, що хоч РФ кидає "спеців-розвідників", побудована система оборони на кордоні не передбачає шансу на проникнення ворогу. Сили оборони застосовують тактичні прийоми, щоб виявляти й знищувати ворожі ДРГ навіть ще на підході до кордону.

"Звісно, це складна робота. Бувають різні моменти, але й завдання виконуються теж такі специфічні", — розповів Мисник.

З його слів, Сили оборони стежать за ворогом, щоб враховувати його дії для укріплення оборони. Речник зазначив, що даних про "кадирівців" у складі ДРГ або розвідгруп він не має.

"Кадирівські підрозділи мають трошки іншу таку свою специфіку в російській армії. Це більше як загороджувальні загони або другого ешелону підрозділи вони виконують завдання", — пояснив він.

Мисник додав, що "кадирівці" прикривали кордон з боку Росії, але у штурмових чи розвідгрупах їх "не дуже активно" застосовували.

Коментар Вадима Мисника (про російські ДРГ — з 2:00)

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