Операція ЗС РФ у Рижівці: що планують окупанти на Сумщині (відео)

Наразі в Рижівці немає російських військових, проте селище перебуває у "сірій зоні", де постійно діють ДРГ. Ситуація на Сумщині протилежна від тої, яка була на Харківщині, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

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Збройні сили Російської Федерації у Рижівці Сумської області проводять операцію пропагандистського характеру. За словами керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка, ворог намагався зробити інформаційну хвилю. Про це він повідомив в ефірі Radio NV.

"В цілому вся оця так звана операція Рижівка — це операція пропагандистського характеру, цілком інформаційна історія", — сказав Андрій Коваленко.

Він наголосив, що ворожі ДРГ забігли до населеного пункту та встановили російський прапор. Тоді як "кадирівці", які є інформаційною армією РФ, зняли про це сюжети та спробували зробити інформаційну хвилю.

За словами Коваленка, наразі в Рижівці немає окупантів, проте сам населений пункт є фактично сателітом російського Тьоткіно. Селище на Сумщині перебуває в "сірій зоні", де з 2022 року діють ДРГ противника. Сили оборони відразу атакують ворожі ДРГ, після чого вони відходять.

Ба більше, нині ситуація повністю протилежна від того, що було на Харківщині, коли росіяни розпочали свої дії. Станом на зараз, це промацування оборони.

Коваленко зазначив, що росіяни накопичували сили та давно планували подібні дії в регіоні. Проте розвиток ситуації залежить від того, чи досягне противник своїх цілей на Харківщині, а саме у Вовчанську. Зокрема, там окупанти зазнали великих втрат, а тому дії на Сумщині коригуються відповідно від того досвіду, який отримали росіяни в Харківській області. Він додав, що ситуація під контролем.

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Нагадаємо, 10 червня у російських соцмережах повідомили, що українські бійці знищили 21 російського військового в Курській області завдяки публікації лідера Чечні Рамзана Кадирова щодо захоплення Рижівки Харківської області. Зокрема, росіян було "накрито" поблизу кордону.

Того ж дня керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що активних дій у прикордонні немає. За його словами, ситуація на Сумщині — не початок того, що було в Харківській області.