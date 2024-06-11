Операция ВС РФ в Рыжевке: что планируют оккупанты на Сумщине (видео)

Сейчас в Рыжевке нет российских военных, однако поселок находится в "серой зоне", где постоянно действуют ДРГ. Ситуация на Сумщине противоположна той, которая была на Харьковщине, рассказал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

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Вооруженные силы Российской Федерации в Рыжевке Сумской области проводят операцию пропагандистского характера. По словам руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрея Коваленко, враг пытался сделать информационную волну. Об этом он сообщил в эфире Radio NV.

"В целом вся эта так называемая операция Рыжевка — это операция пропагандистского характера, вполне информационная история", — сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что вражеские ДРГ забежали в населенный пункт и установили российский флаг. Тогда как "кадыровцы", которые являются информационной армией РФ, сняли об этом сюжеты и попытались сделать информационную волну.

По словам Коваленко, сейчас в Рыжевке нет оккупантов, однако сам населенный пункт является фактически сателлитом российского Теткино. Поселок на Сумщине находится в "серой зоне", где с 2022 года действуют ДРГ противника. Силы обороны сразу атакуют вражеские ДРГ, после чего они отходят.

Более того, сейчас ситуация полностью противоположна тому, что было на Харьковщине, когда россияне начали свои действия. По состоянию на сейчас, это прощупывание обороны.

Коваленко отметил, что россияне накапливали силы и давно планировали подобные действия в регионе. Однако развитие ситуации зависит от того, достигнет ли противник своих целей на Харьковщине, а именно в Волчанске. В частности, там оккупанты понесли большие потери, а потому действия на Сумщине корректируются в соответствии с тем опытом, который получили россияне в Харьковской области. Он добавил, что ситуация под контролем.

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Напомним, 10 июня в российских соцсетях сообщили, что украинские бойцы уничтожили 21 российского военного в Курской области благодаря публикации лидера Чечни Рамзана Кадырова по захвату Рыжевки Харьковской области. В частности, россияне были "накрыты" вблизи границы.

В тот же день руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что активных действий в приграничье нет. По его словам, ситуация на Сумщине — не начало того, что было в Харьковской области.