"Не следует недооценивать": в ОТГ "Северск" рассказали о составе российских ДРГ (видео)

Представитель группировки Вадим Мысник рассказал, что Россия бросает на границу "спецов-разведчиков". По его словам, чтобы не позволять диверсантам проскальзывать в Украину, Силам обороны приходится выполнять "специфические" задачи.

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Украинцам не следует недооценивать российские диверсионно-разведывательные группы. Об этом заявил 11 июня в эфире телемарафона спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

"Наша разведка отслеживает те силы, которые находятся по ту сторону границы. И, конечно, все время — и в прошлом году, и в этом году, и зимой, и весной — здесь работают довольно профессиональные диверсанты именно со стороны России. Не следует недооценивать врага", — подчеркнул он.

Военный заверил, что хоть РФ бросает "спецов-разведчиков", построенная система обороны на границе не предусматривает шанса на проникновение врагу. Силы обороны применяют тактические приемы, чтобы выявлять и уничтожать вражеские ДРГ даже еще на подходе к границе.

"Конечно, это сложная работа. Бывают разные моменты, но и задачи выполняются тоже такие специфические", — рассказал Мысник.

По его словам, Силы обороны следят за врагом, чтобы учитывать его действия для укрепления обороны. Спикер отметил, что данных о "кадыровцах" в составе ДРГ или разведгрупп он не имеет.

"Кадыровские подразделения имеют немножко другую такую свою специфику в российской армии. Это больше как заградительные отряды или второго эшелона подразделения они выполняют задачи", — объяснил он.

Мысник добавил, что "кадыровцы" прикрывали границу со стороны России, но в штурмовых или разведгруппах их "не очень активно" применяли.

Комментарий Вадима Мысника (о российских ДРГ — с 2:00)

Напомним, в DeepState 12 июня сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой области.

В ISW передавали, что ВСУ провели успешную контратаку на севере Харьковской области и восстановили позиции в направлении Липцов.