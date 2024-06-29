Летали по областям всю ночь: Россия атаковала Украину дронами-камикадзе (карта)

Воздушная тревога в связи с активностью вражеских БПЛА продолжалась с 22 вечера практически до 6 утра. Беспилотники летали над Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областями.

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В ночь на 29 июня российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. О первой группе БПЛА Воздушные силы ВСУ сообщили еще вечером 28 июня.

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Удар ракетой по многоэтажке в Днепре: главные детали нового преступления ВС РФ (фото, видео)

Уже в 22:30 вечера стало известно, что дроны заметили в Херсонской области. Они двигались на север. В 22:55 беспилотники зафиксировали в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

Позже дроны заметили в Николаевской области, они летели в сторону Кировоградской области.

В 23:55 Воздушные силы написали о четырех группах БПЛА, которые заметили на границе Николаевской и Кировоградской областей, а также на востоке Николаевщины, в Херсонской области и в Криворожском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога в Украине

В 01:52 ночи БПЛА заметили в Винницкой области. Кроме того, дроны летали по Херсонской области, постоянно меняя курс.

В 04:23 ночи ВСУ сообщили о беспилотниках в Кировоградской области.

Воздушная тревога в Украине

Отбой тревоги объявили только в 05:56 утра.

Отметим, что воздушная тревога также была объявлена в других областях. ВСУ сообщали о пусках управляемых авиабомб россиянами в сторону Харьковской области, а также об активности тактической авиации.

Позже в Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину 10 дронами-камикадзе. В результате работы сил ПВО, РЭБ и авиации, все цели были успешно уничтожены.

Напомним, 28 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре. В девятиэтажке разрушено несколько верхних этажей. По словам председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, есть раненые граждане.

Также в Воздушных силах рассказали, зачем ВС РФ запускают "стаи" разведывательных дронов. Представитель командования Илья Евлаш рассказал, что Россия не устраивает массированных обстрелов, но военные фиксируют другую тенденцию. По его словам, враг стремится максимально навредить украинцам перед зимой.