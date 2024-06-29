Самый большой удар с 2022 года: РФ ударила бомбами по Дергачам под Харьковом (фото)

ВС РФ сбросили на город четыре авиабомбы УМПБ Д-30, повреждены десятки многоэтажных и частных домов. Профильные службы и волонтеры пытаются устранить последствия обстрелов.

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Российская армия днем 29 июня нанесла самый большой с начала полномасштабного вторжения удар по Дергачам в Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Всего на город было сброшено четыре авиабомбы, предварительно УМПБ Д-30. Осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 75 лет, их госпитализировали. Кроме них, 71-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. В ходе бомбежки пострадали домашние животные.

Повреждены по меньшей мере три пятиэтажки, два двухэтажных и 20 частных домов, хозяйственные постройки, гаражный кооператив и автомобили, а также гражданское предприятие. Частично разрушены линии электропередач.

Фото: Telegram

Все профильные службы и волонтеры Дергачевского гуманитарного центра устраняют последствия российских обстрелов.

Напомним, Россия бросает новые силы в наступление на Волчанск и Липцы Харьковской области. Силы обороны Украины проводят удачные операции на данном отрезке фронта.

Правоохранители займутся действиями командующего Юрия Содоля во время обороны Харьковского направления. Его подозревают в возможном превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками.