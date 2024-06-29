Найбільший удар із 2022 року: РФ вдарила бомбами по Дергачах під Харковом (фото)

ЗС РФ скинули на місто чотири авіабомби УМПБ Д-30, пошкоджено десятки багатоповерхових і приватних будинків. Профільні служби та волонтери намагаються усунути наслідки обстрілів.

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Російська армія вдень 29 червня завдала найбільшого з початку повномасштабного вторгнення удару по Дергачах у Харківській області. Про це повідомив у Telegram начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Загалом на місто було скинуто чотири авіабомби, попередньо УМПБ Д-30. Осколкові поранення отримали двоє чоловіків 68 і 75 років, їх госпіталізували. Крім них, 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під час бомбардування постраждали домашні тварини.

Пошкоджено щонайменше три п'ятиповерхівки, два двоповерхові та 20 приватних будинків, господарські будівлі, гаражний кооператив і автомобілі, а також цивільне підприємство. Частково зруйновано лінії електропередач.

Фото: Telegram

Усі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру усувають наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, Росія кидає нові сили в наступ на Вовчанськ і Липці Харківської області. Сили оборони України проводять вдалі операції на цьому відрізку фронту.

Правоохоронці займуться діями командувача Юрія Содоля під час оборони Харківського напрямку. Його підозрюють у можливому перевищенні службових повноважень і некомпетентному командуванні військами.