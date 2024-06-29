ДБР перевірить дії Содоля під час командування обороною Харківського напрямку, — ЗМІ

Звернення Кротевича ДБР приєднало до матеріалів кримінальної справи. У ній надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця".

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Слідчі перевірять дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на інформацію, отриману від пресслужби Державного бюро розслідувань (ДБР).

У Бюро зазначили, що розглянули заяву начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича щодо можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командувача оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Юрія Содоля.

За результатами опрацювання, звернення військовослужбовця приєднали до матеріалів кримінальної справи щодо обставин прориву росіянами кордону в Харківській області. У ній, серед іншого, надається й правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій, повідомили в ДБР.

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В Бюро пообіцяли перевірити всі обставини, які містяться у заяві начштабу.

Нагадаємо, 23 червня майор Богдан Кротевич повідомив, що подав заяву у ДБР з закликом відкрити розслідування щодо військового генерала. У ЗМІ з посиланням на ДБР передавали, що скарга Кротевича стосувалась командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Журналісти передали, що військовий звинуватив генерала у перевищенні службових повноважень та некомпетентності, які призвели до великих втрат.

У The Washington Post заявили, що отримали доступ до самої заяви. У ній Кротевич зазначив, що Содоль не провів "жодної години" у Маріуполі й намагався відправити в наступ бригаду без необхідних боєприпасів.

28 червня Богдан Кротевич повідомив, що отримав відповідь ДРБ на свою заяву, але залишився не задоволений нею. При цьому "азовець" не розкрив зміст листа.