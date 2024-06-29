ГБР проверит действия Содоля во время командования обороной Харьковского направления, — СМИ

Обращение Кротевича ГБР присоединило к материалам уголовного дела. В нем дается правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица".

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Следователи проверят действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля во время его командования обороной Харьковского направления. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

В Бюро отметили, что рассмотрели заявление начальника штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдана Кротевича относительно возможного превышения служебных полномочий и некомпетентного командования войсками со стороны командующего оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Юрия Содоля.

По результатам обработки, обращение военнослужащего присоединили к материалам уголовного дела об обстоятельствах прорыва россиянами границы в Харьковской области. В нем, среди прочего, предоставляется и правовая оценка действиям военного командования ОСГВ "Хортица" при планировании и проведении оборонительных операций, сообщили в ГБР.

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В Бюро пообещали проверить все обстоятельства, которые содержатся в заявлении начштаба.

Напомним, 23 июня майор Богдан Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР с призывом открыть расследование в отношении военного генерала. В СМИ со ссылкой на ГБР передавали, что жалоба Кротевича касалась командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Журналисты передали, что военный обвинил генерала в превышении служебных полномочий и некомпетентности, которые привели к большим потерям.

В The Washington Post заявили, что получили доступ к самому заявлению. В нем Кротевич отметил, что Содоль не провел "ни одного часа" в Мариуполе и пытался отправить в наступление бригаду без необходимых боеприпасов.

28 июня Богдан Кротевич сообщил, что получил ответ ГРБ на свое заявление, но остался не доволен им. При этом "азовец" не раскрыл содержание письма.