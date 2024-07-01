В WSJ спрогнозировали "смертельное лето" в Украине: в ВСУ отреагировали (видео)

В ОСГВ "Хортица" подтвердили активизацию врага на передовой. Однако РФ платит за это потерями — только на востоке было уничтожено более 31 тысячи оккупантов.

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В The Wall Street Journal сообщили, что в Украине ожидается "смертельное лето" и не исключено широкомасштабное наступление ВС РФ. Эту информацию прокомментировал в эфире телемарафона 1 июля представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

"Я скажу, что, во-первых, по сравнению с предыдущим месяцем — с маем, скажем так, июнь был слишком активным на фронте, горячим. Направления, конечно же, известны — это Кураховское, Краматорское и Покровское", — отметил он.

Военный проинформировал, что по всей линии фронта зафиксировали более тысячи боестолкновений. Для сравнения он сообщил, что в мае этот показатель составлял 952 боевых столкновения, а в апреле — 732.

"То есть это говорит о том, что враг, конечно же, активизировал свои усилия на разных направлениях", — подтвердил Волошин.

По его словам, кроме упомянутых трех российские оккупанты также активизировались и на Торецком направлении. Там только за прошедшую неделю враг совершил 114 атак, но все они были безрезультатными.

"Свои прогнозы я такого плана давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и, конечно, Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые, несмотря на проведение активных боевых действий", — заявил военнослужащий.

Он добавил, что только в восточной операционной зоне уничтожили более 31 тысячи захватчиков.

Комментарий Назара Волошина (о "смертельном лете" — с 2:30)

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия минимально привлекает к атакам по Украине свой Черноморский флот. Он уточнил, что это объясняется низкой эффективностью ракет "Калибр".

Журналист Юрий Бутусов обратил внимание, что бойцы ВС РФ под Угледаром пытались наступать на мотоциклах. По его словам, Россия сознательно бросала личный состав "под украинский комбайн смерти без каких-либо шансов выжить".