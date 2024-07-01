Обстрелы городов Украины: как РФ использует Черноморский флот в атаках (видео)

В воздушных атаках РФ не часто участвуют морские платформы. По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, применение ракет типа "Калибр" имеет невысокую эффективность.

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Вооруженные силы Российской Федерации минимально привлекают к атакам по территории Украины свой Черноморский флот. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире FREEДОМ.

"Можно констатировать, что он (Черноморский флот, — ред.) минимально вовлечен в этих атаках (по Украине, — ред.), учитывая в принципе невысокую эффективность на данном этапе применения именно ракет типа "Калибр", — сказал Дмитрий Плетенчук.

По его словам, морские платформы не часто участвуют во вражеских воздушных атаках. Обычно они присоединяются к комбинированным атакам и фактически используются для того, чтобы перегрузить возможности украинской противовоздушной обороны.

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Плетенчук отметил, что во время последних российских атак было зафиксировано уничтожение фактически 100% этих ракет.

"Относительно других видов вооружения они более тихоходные просто. И плюс ко всему нет того количества сейчас у них в использовании", — пояснил он.

Представитель ВМС ВСУ добавил, что последние атаки не превышали залп в четыре ракеты. Поэтому он не может заметить, что они играют какую-то важную роль в этом плане.

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Напомним, ночью 27 июня ВС РФ атаковали Украину с помощью различного вооружения. По словам командующего ПС Николая Олещука, оккупанты применили ракеты воздушного и морского базирования и ударные дроны.

17 июня военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что ВС РФ сократили паузу между ракетными атаками. Он отметил, что противник может реализовать тактику конца апреля 2023 года.