Обстріли міст України: як РФ використовує Чорноморський флот в атаках (відео)

У повітряних атаках РФ не часто беруть участь морські платформи. За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, застосування ракет типу "Калібр" має невисоку ефективність.

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Збройні сили Російської Федерації мінімально залучають до атак по території України свій Чорноморський флот. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі FREEДОМ.

"Можна констатувати, що він (Чорноморський флот, — ред.) мінімально залучений у цих атаках (по Україні, — ред.), з огляду на в принципі невисоку ефективність на цьому етапі застосування саме ракет типу "Калібр", — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, морські платформи не часто беруть участь у ворожих повітряних атаках. Зазвичай вони приєднуються до комбінованих атак та фактично використовуються для того, аби перевантажити можливості української протиповітряної оборони.

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Плетенчук зазначив, що під час останніх російських атак було зафіксоване знищення фактично 100% цих ракет.

"Щодо інших видів озброєння вони більш тихохідні просто. І плюс до всього немає тієї кількості зараз у них у використанні", — пояснив він.

Речник ВМС ЗСУ додав, що останні атаки не перевищували залп у чотири ракети. Тому він не може зауважити, що вони відіграють якусь важливу роль у цьому плані.

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Нагадаємо, вночі 27 червня ЗС РФ атакували Україну за допомогою різного озброєння. За словами командувача ПС Миколи Олещука, окупанти застосували ракети повітряного і морського базування й ударні дрони.

17 червня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що ЗС РФ скоротили паузу між ракетними атаками. Він зауважив, що противник може реалізувати тактику кінця квітня 2023 року.