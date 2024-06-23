Вночі ЗС РФ запустили по Україні "Калібри": є постраждалі

У Повітряних силах повідомили, що було збито дві ворожі ракети. В одному з регіонів пошкоджено понад 26 будинків.

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Вночі на 23 червня ЗС РФ атакували Україну крилатими ракетами морського базування "Калібр". Деталями поділився командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Російські окупанти запустили три ракети з акваторії Азовського моря. Два "Калібри" вдалося збити зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил у Київській області.

За даними ЗСУ, крилаті ракети рухались через Миколаївську, Кіровоградську, Черкаську, Київську та Житомирську області. Ще одна ракета летіла у напрямку Хмельницької області та була зафіксована у південній її частині.

Наслідки нічного обстрілу

О 5:19 Київська обласна військова адміністрація інформувала, що у регіоні працювали сили ППО та закликала до інформаційної тиші.

Зранку 23 червня голова ОВА Руслан Кравченко повідомив, що станом на 8:00 до медиків звернулись двоє постраждалих з незначними пораненнями. Вони отримали допомогу на місці й госпіталізовані не були.

"Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі", — зазначив Кравченко.

Нагадаємо, 22 червня ЗС РФ атакували Харків керованими авіабомбами. Один з ударів прийшовся по житловому будинку, зруйнувавши три поверхи під’їзду.

Станом на вечір 22 червня було відомо про трьох загиблих та 37 постраждалих, четверо з яких — у важкому стані. У Харківській прокуратурі повідомляли, що троє бомб прилетіли у Холодногірському районі, ще одна — по п’ятиповерхівці в Основʼянському районі.