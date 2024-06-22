ЗС РФ атакували Україну з Азовського моря: Плетенчук вказав на важливий момент (відео)

Російські військові вважають, що Азовське море для них безпечніше за Чорне, проте вони забувають, що воно знаходиться недалеко від підконтрольної Україні території, розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Під час нічної атаки Збройні сили Російської Федерації випустили по Україні ракети з акваторії Азовського моря. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що окупанти вирішили, що нібито можуть використовувати Азовське море для розміщення своїх кораблів та атак.

"Але, звісно, забувають вони, мабуть, що Азов теж досить недалеко від нас знаходиться", — сказав Дмитро Плетенчук.

За його словами, вночі по Україні було випущено чотири ракети з акваторії Азовського моря. Він зазначив, що цей факт неприємний, адже ворог використовує Азовське, адже вважає його безпечнішим за Чорне.

Плетенчук повідомив, що окупанти відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці та намагаються застосовувати свої надводні кораблі в такий спосіб. Наразі в акваторії Чорного моря перебуває один підводний човен, на його борту може бути до чотирьох ракет. Ще три ракетоносії — в Азовському морі, на їхньому озброєнні можуть перебувати до 20 ракет, чотири з яких вже використали.

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Нагадаємо, вночі ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні. За словами командувача ПС генерал-лейтенанта Миколи Олещука, протиповітряна оборона знищила 25 з 29 повітряних цілей. Також зафіксовані влучання, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

У Міненерго заявили, що ворог атакував енергообʼєкти на півдні та заході країни, є пошкоджене обладнання та постраждалі енергетики.