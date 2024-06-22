Комбінований обстріл ЗС РФ: ракети долетіли до західних регіонів, є влучання та постраждалі (фото)

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 25 з 29 повітряних цілей. Проте вибухи пролунали в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України за допомогою різного виду озброєння в ніч з 21 на 22 червня. Під атакою опинилися обʼєкти критичної інфраструктури. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму Telegram-каналі.

"У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Shahed", — сказав Микола Олещук.

Він зауважив, що всього окупанти застосували 16 ракет різних типів і 13 ударних дронів, а саме:

десять крилатих ракет типу Х-101/Х-555, випущених із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із Саратовської області;

дві крилаті ракети "Іскандер-К" із Криму;

чотири крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря;

13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136, випущених з Приморсько-Ахтарська (РФ) та Балаклави (Крим).

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 25 повітряних цілей, зокрема:

сім крилатих ракет типу Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети типу "Калібр";

крилату ракету типу "Іскандер-К";

13 ударних дронів типу Shahed.

Ситуація в Івано-Франківській області

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що під час нічної атаки ціллю ЗС РФ стала цивільна інфраструктура.

"Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів. Є пошкодження й у прилеглих будинках", — сказала Світлана Онищук.

Вона розповіла, що в одній із громад області зафіксоване пошкодження житлових будинків. За словами Онищук, попередньо ніхто з людей не постраждав.

У ДСНС розповіли, що внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, її рятувальники оперативно загасили.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття", — йдеться у повідомленні.

Через удар утворилася вирва 20 квадратних метрів з осередком загоряння, був частково зруйнований один із навчальних корпусів, інші зазнали ушкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що в результаті обстрілу пошкоджені вікна в щонайменше 12 будинках. Також пошкодження зазнав дитсадок та частково школа, значне ураження зазнав університет.

За його словами, також ушкоджено газову трубку, проте не масштабно. Ніхто з людей не постраждав.

Удар по Запорізькій області

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, що росіяни поцілили в обʼєкт енергетичної інфраструктури в регіоні, в результаті чого сталася пожежа та є пошкодження. Також поранення отримали двоє енергетиків.

Ракетний удар по Львівщині

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що противник завдав ракетного удару по обʼєкту критичної енергетичної інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа.

Він наголосив, що пожежу вдалося загасити.

"У межах своєї зони відповідальності воїни ПвК "Захід" збили 7 із 10 крилатих ракет ворога. Частину з них і над Львівщиною, — сказав Максим Козицький.

Що відбувається на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Нікопольщину ввечері 21 червня, вночі та вранці 22 червня.

"Ворог використовував дрони-камікадзе та артилерію. Поцілив по райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Люди не постраждали", — наголосив Лисак.

Волинська область: ситуація в регіоні

Юрій Погуляйко, голова Волинської ОВА розповів, що на світанку в регіоні працювала ППО, в результаті падіння уламків ніхто не постраждав.

"У повітряному просторі були ворожі цілі. Наразі триває ліквідація наслідків падіння уламків", — сказав він.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики повідомили, що ворог атакував дронами та ракетами, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури на півдні й заході України. Через атаку було пошкоджено обладнання та відключено повітряну лінію електропередачі в східному регіоні.