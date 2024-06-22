Постраждали люди, пошкоджено обладнання: у Міненерго прокоментували нічну атаку РФ

У Міністерстві заявили, що на одному з об'єктів унаслідок обстрілу постраждали два енергетики. Їх довелося госпіталізувати. В "Укренерго" додали, що пошкоджено об'єкти у Львівській та Запорізькій областях.

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У ніч на 22 червня ЗС РФ атакували Україну дронами і ракетами. У результаті постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури на півдні та заході країни. Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Атаковано об'єкти оператора системи передачі в південному і західному регіонах. На жаль, на одному з об'єктів унаслідок обстрілу постраждали два енергетики. Їх доправлено до лікарні. Є пошкоджене обладнання. Також під час обстрілу відключали повітряну лінію електропередачі в східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генерувальному об'єкті. Наслідки уточнюються", — ідеться в повідомленні.

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Масова повітряна атака на Україну: ЗС РФ запустили дрони і ракети, де чули вибухи (карта)

Крім того, в "Укренерго" заявили, що пошкоджено обладнання у Львівській та Запорізькій областях. Також у компанії підтвердили, що на Запоріжжі постраждали два енергетики.

Укренерго про атаку на об'єкти критичної інфраструктури Фото: Укренерго

Удар по Івано-Франківську

У ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що ворог завдав ракетного удару по території цивільного навчального закладу в обласному центрі Прикарпаття.

"У результаті утворилася воронка 20 кв. м з осередком загоряння. Один із навчальних корпусів частково зруйновано, інші зазнали пошкоджень. Також пошкоджено легковий автомобіль. До ліквідації пожежі було залучено 24 рятувальники та 7 одиниць техніки. На місці також працювали правоохоронці", — сказано в повідомленні.

Удар по Івано-Франківську

Нагадаємо, представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував зміну тактики нічних ударів по Україні. Він зазначив, що серед загарбників уже спостерігається розуміння того, що обстріли деяких об'єктів є непростим завданням.