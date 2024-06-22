Пострадали люди, повреждено оборудование: в Минэнерго прокомментировали ночную атаку РФ

В Министерстве заявили, что на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Их пришлось госпитализировать. В "Укрэнерго" добавили, что повреждены объекты во Львовской и Запорожской областях.

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В ночь на 22 июня ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В результате пострадали объекты энергетической инфраструктуры на юге и западе страны. Об этом сообщило Министерство энергетики.

"Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Они доставлены в больницу. Имеется поврежденное оборудование. Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются", — сказано в сообщении.

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Массовая воздушная атака на Украину: ВС РФ запустили дроны и ракеты, где слышали взрывы (карта)

Кроме того, в "Укрэнерго" заявили, что повреждено оборудование во Львовской и Запорожской областях. Также в компании подтвердили, что на Запорожье пострадали два энергетика.

Укрэнерго об атаке на объекты критической инфраструктуры Фото: Укрэнерго

Удар по Ивано-Франковску

В ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.

"В результате образовался воронка 20 кв.м с очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль. К ликвидации пожара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц техники. На месте также работали правоохранители", — сказано в сообщении.

Удар по Ивано-Франковску

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал изменение тактики ночных ударов по Украине. Он отметил, что среди захватчиков уже наблюдается понимание того, что обстрелы некоторых объектов является непростой задачей.