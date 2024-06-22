Пострадали люди, повреждено оборудование: в Минэнерго прокомментировали ночную атаку РФ
В Министерстве заявили, что на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Их пришлось госпитализировать. В "Укрэнерго" добавили, что повреждены объекты во Львовской и Запорожской областях.
В ночь на 22 июня ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами. В результате пострадали объекты энергетической инфраструктуры на юге и западе страны. Об этом сообщило Министерство энергетики.
"Атакованы объекты оператора системы передачи в южном и западном регионах. К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали два энергетика. Они доставлены в больницу. Имеется поврежденное оборудование. Также при обстреле отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте. Последствия уточняются", — сказано в сообщении.Важно
Кроме того, в "Укрэнерго" заявили, что повреждено оборудование во Львовской и Запорожской областях. Также в компании подтвердили, что на Запорожье пострадали два энергетика.
Удар по Ивано-Франковску
В ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья.
"В результате образовался воронка 20 кв.м с очагом возгорания. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль. К ликвидации пожара были привлечены 24 спасателя и 7 единиц техники. На месте также работали правоохранители", — сказано в сообщении.
Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал изменение тактики ночных ударов по Украине. Он отметил, что среди захватчиков уже наблюдается понимание того, что обстрелы некоторых объектов является непростой задачей.