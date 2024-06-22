Комбинированный обстрел ВС РФ: ракеты летели в западные регионы, есть попадания и пострадавшие (фото)

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 25 из 29 воздушных целей. Однако взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью различного вида вооружения в ночь с 21 на 22 июня. Под атакой оказались объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram-канале.

"В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что всего оккупанты применили 16 ракет различных типов и 13 ударных дронов, а именно:

десять крылатых ракет типа Х-101/Х-555, выпущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из Саратовской области;

две крылатые ракеты "Искандер-К" из Крыма;

четыре крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря;

13 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из Приморско-Ахтарска (РФ) и Балаклавы (Крым).

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 25 воздушных целей, в частности:

семь крылатых ракет типа Х-101/Х-555;

четыре крылатые ракеты типа "Калибр";

крылатую ракету типа "Искандер-К";

13 ударных дронов типа Shahed.

Ситуация в Ивано-Франковской области

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что во время ночной атаки целью ВС РФ стала гражданская инфраструктура.

"Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений. Есть повреждения и в близлежащих домах", — сказала Светлана Онищук.

Она рассказала, что в одной из общин области зафиксировано повреждение жилых домов. По словам Онищук, предварительно никто из людей не пострадал.

В ГСЧС рассказали, что в результате вражеского обстрела возник пожар, его спасатели оперативно потушили.

"Сегодня враг нанес ракетный удар по территории гражданского учебного заведения в областном центре Прикарпатья", — говорится в сообщении.

Из-за удара образовалась воронка 20 квадратных метров с очагом возгорания, был частично разрушен один из учебных корпусов, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что в результате обстрела повреждены окна в по меньшей мере 12 домах. Также повреждения получил детсад и частично школа, значительное поражение получил университет.

По его словам, также повреждена газовая трубка, однако не масштабно. Никто из людей не пострадал.

Удар по Запорожской области

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в регионе, в результате чего произошел пожар и есть повреждения. Также ранения получили двое энергетиков.

Ракетный удар по Львовской области

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что противник нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры, в результате чего возник пожар.

Он подчеркнул, что пожар удалось потушить.

"В пределах своей зоны ответственности воины ПвК "Запад" сбили 7 из 10 крылатых ракет врага. Часть из них и над Львовщиной, — сказал Максим Козицкий.

Что происходит на Днепропетровщине

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Никопольщину вечером 21 июня, ночью и утром 22 июня.

"Враг использовал дроны-камикадзе и артиллерию. Попал по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Люди не пострадали", — подчеркнул Лысак.

Волынская область: ситуация в регионе

Юрий Погуляйко, председатель Волынской ОВА рассказал, что на рассвете в регионе работала ПВО, в результате падения обломков никто не пострадал.

"В воздушном пространстве были вражеские цели. Сейчас продолжается ликвидация последствий падения обломков", — сказал он.

Напомним, в Министерстве энергетики сообщили, что враг атаковал дронами и ракетами, пострадали объекты энергетической инфраструктуры на юге и западе Украины. Из-за атаки было повреждено оборудование и отключена воздушная линия электропередачи в восточном регионе.